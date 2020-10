EndSARS: Former Lagos PPRO – Dolapo Badmus, over 40 others dismissed from service over human rights abuses

Former Lagos PPRO – Dolapo Badmus, Abayomi Shogunle are among officers dismissed from Nigeria Police Force over human rights abuses.

Their dismissal from the Nigeria Police Force is coming in the wake of #EndSARS protests holding across the country against police brutality.

Dolapo Badmus is trending on micro blogging platform as at the time of filing this report.

See names and Service Numbers of dismissed officers below;

